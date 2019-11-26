دراسة تكشف تعرض الأطفال العراقيين المولودين قرب قاعدة أمريكية لتشوهات خلقية

2019/11/26 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت دراسة طبية جديدة، اليوم الثلاثاء، عن تعرض الأطفال العراقيين الذين يولدون في الوقت الحالي بالقرب من قاعدة طليل الجوية ( قاعدة الامام

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