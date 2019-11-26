تعرف على اهم فقرات تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/11/26 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن اهم فقرات تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوت عليه البرلمان في جلسة اليوم.

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