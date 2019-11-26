بالصور.. غلق الطريق الرئيسي بين النجف - كربلاء

2019/11/26 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف:الفرات نيوز} اغلق المتظاهرون، اليوم الثلاثاء، الطريق الرئيسي بين النجف - كربلاء بالإطارات المشتعلة على مسافات متفاوتة، احتجاجا على سير التصعيدات والقمع الأخير في المحافظات.

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