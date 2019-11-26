لجنة نيابية تبحث مع البنك المركزي تصحيح السياسة المالية وعدم الاعتماد على النفط

2019/11/26 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت اللجنة المالية النيابية مع محافظ البنك المركزي ومدير عام هيئة الضرائب ،الثلاثاء، تصحيح السياسة المالية وعدم الاعتماد على النفط.

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