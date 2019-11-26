البرلمان يبدأ بالتصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/11/26 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ مجلس النواب، الثلاثاء، بالتصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب يستأنف أعماله ببدء التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ بحضور ٢٢٤ نائباً".ورفع مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته التي عقدت اليوم ربع ساعة للمداولة.





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