وثيقة .. عبد المهدي يوجه بتكريم مادي للاعبي المنتخب العراقي وكادره الفني

2019/11/26 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء بتكريم مالي للمنتخب العراقي لكرة القدم، وكادره الفني والاداري على خلفية الانجازات التي حققها في تصفيات كأس العالم بتصدر مجموعته بالفوز على المنتخب الايراني والتعادل مع المنتخب البحريني.

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