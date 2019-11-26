2019/11/26 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما ضاع العمق في الضحالة – عبد الزهرة خالد سنوات مضت ، أنا أفكرُ في ندمِ السرابِ الذي يشعلُ فيه ذبالةَ الماءِ الطرية بعَرقِ اللهاثِ وراء الظمأ المطرّز بشذراتِ العوز.للحلمِ بداية تأكلُ فمَ اللّيلِ باسنانٍ لبنيةٍ ، الوسادةُ أغنيةُ الأهدابِ تسكت النجومُ عند هدأةِ الوجعِ الأصيل ، يعزفُ العارفُ في طرقاتِ العتمةِ دون أن […]

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