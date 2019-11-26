2019/11/26 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحتراق – هادي عباس حسين وانها حقا ضاقت بها الامور فقد سمعتها تقول _ الله لا يوفقك..ساحرق نفسي.نهظت خائفا وبرعب فتتحت باب غرفتي التي تقع في الطابق العلوي وهارولت بعجل وفي انفي رائحة البنزين المتطاير، درجات السلم كبرت مسافتهما واصبح الوصول الى المراة الصائحةبصوتها العالي وقد سكبت ماتبقى من وقود المولدة التي ظل […]

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