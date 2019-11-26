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قم مجاهداً يا وطني – جاسم الطليحي 


قم مجاهداً يا وطني – جاسم الطليحي 
2019/11/26 | 17:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قم مجاهداً يا وطني – جاسم الطليحي فالموت ….

يحيا في أرضك والحياة تموت أمام مكفهرين الوجوه قم مجاهدا …… فنحن موتى نحاكي أنفسنا عنك عن عذرية تربتك   … همسا ؟ خوفا من الموت ؟؟؟؟ فالموت صور وذكريات الحكم المقبور وجهاد يون  جدد …..قاموا بالدور هم بالأمس كانوا إخوانا أو نظن  و…..

قم يا وطني  […]

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