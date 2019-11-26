2019/11/26 | 17:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قم مجاهداً يا وطني – جاسم الطليحي فالموت ….
يحيا في أرضك والحياة تموت أمام مكفهرين الوجوه قم مجاهدا …… فنحن موتى نحاكي أنفسنا عنك عن عذرية تربتك … همسا ؟ خوفا من الموت ؟؟؟؟ فالموت صور وذكريات الحكم المقبور وجهاد يون جدد …..قاموا بالدور هم بالأمس كانوا إخوانا أو نظن و…..
قم يا وطني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قم مجاهداً يا وطني – جاسم الطليحي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يحيا في أرضك والحياة تموت أمام مكفهرين الوجوه قم مجاهدا …… فنحن موتى نحاكي أنفسنا عنك عن عذرية تربتك … همسا ؟ خوفا من الموت ؟؟؟؟ فالموت صور وذكريات الحكم المقبور وجهاد يون جدد …..قاموا بالدور هم بالأمس كانوا إخوانا أو نظن و…..
قم يا وطني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قم مجاهداً يا وطني – جاسم الطليحي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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