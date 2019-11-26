السويد تعود إلى وزير الدفاع نجاح الشمري وتفتح قضية أخرى

2019/11/26 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الصحف السويدية، الثلاثاء، قيام السلطات الامنية في السويد باجراء تحقيقات ضد وزير الدفاع نجاح الشمري، بالتزامن مع اعلان النيابة العامة إجراء تحقيق بشأن فيما وصفه ارتكاب الوزير لـ”جرائم ضد الإنسانية”.وذكرت الصحف، أن “الشرطة السويدية تجري تحريات ضد وزير الدفاع نجاح الشمري على خلفية احتيال اجتماعي”.وأوضحت انه تم رفع عدة تقارير ضد الشمري […]

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