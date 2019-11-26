السلطات الإيرانية تعتقل12 متظاهرا في مدينتي كرمنشاه وجوانرود بزعم تورطهم بإثارة الشغب

2019/11/26 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال اثني عشر متظاهرا، زاعمة تورطهم بإثارة أعمال شغب.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، عن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة كرمانشاه علي أكبر جاويدان، ان التهم الموجهة للمعتقلين، تتعلق بتحريض المواطنين على إثارة الشغب والفوضى، وتخريب الممتلكات العامة، والاعتداء على رجال الشرطة، في مدينتي كرمنشاه وجوانرود.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق، اعتقال نحو سبعة آلاف متظاهر، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طهران، وأكثر من مئة مدينة إيرانية، بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود وتقنين توزيعه مطلع الشهر الجاري.

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