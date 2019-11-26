بغداد اليوم تنشر نص مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسين

2019/11/26 | 17:47

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم - واسط

اتفق مستشار رئيس الوزراء الفريق الركن خالد حمود الخزاعي، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني، 2019) مع أهالي قضاء الأحرار في محافظة واسط على تشكيل لجنة وزارية مشتركة لحل مشاكل الأهالي بشأن عمل شركة الأحدب النفطية.

وقال إعلا

بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) نص التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، الذي صوت عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء.

وبحسب الوثيقة، تضمن مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصح

بغداد اليوم - بغداد

انهى مجلس النواب، الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019، التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018".

وقال مصدر نيابي لـ (بغداد اليوم)، إن " &

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