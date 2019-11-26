تعرف على ابرز فقرات تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/11/26 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومجالس الأقضية والنواحي التابعة لها الحالية.– يقوم اعضاء مجلس النواب كلاً قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.– يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ التصويت عليه في مجلس ...

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