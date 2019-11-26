التصويت على إنهاء عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وتفويض هذه الجهة لمتابعة عمل المحافظ

2019/11/26 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب، الثلاثاء، التصويت على انهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي التابعة لها.وقال مصدر نيابي لـ “يس عراق”، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018”.وأضاف، أن “القانون يتضمن انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومجالس الأقضية والنواحي التابعة لها […]

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