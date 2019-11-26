2019/11/26 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أقدم مجهول على إطلاق النار عشوائيا في حرم جامعة اليرموك بمحافظة إربد شمالي الأردن قبل أن يلوذ بالفرار، ما أثار الهلع في صفوف جميع المتواجدين في الجامعة.ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن مصدر أمني جامعي قوله، إن مجهولا أطلق عدة عيارات نارية بشكل عشوائي داخل الجامعة، ظهر يوم الثلاثاء، موضحا أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق نار عشوائي في حرم جامعة أردنية المركز الخبري الوطني.

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