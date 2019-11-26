2019/11/26 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدانمارك تعرض قيادة مهمة تدريبية لحلف ناتو في العراق

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