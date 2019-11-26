رئيس وزراء تونس الجديد يكشف ملامح الحكومة المقبلة

2019/11/26 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف رئيس الحكومة التونسية، المكلف، الحبيب الجملي، اليوم الثلاثاء، بعض ملامح حكومته المنتظر تشكيلها، مؤكدًا أن حضور النساء فيها سيكون لافتًا، مع الحرص على إشراك الكفاءات الشابة.

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