2019/11/26 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. بارزاني يجتمع مع حزبي "التغيير" و"الاتحاد الوطني" لتوحيد البيت الكردي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 17:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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