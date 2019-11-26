2019/11/26 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني في كثير من البلدان، أصبحت المرأة اليوم تشارك في الحياة السياسية والاقتصادية وتعمل في شتى المجالات.حتى أنها تتبوأ، وبصورة متزايدة، مناصب هامة، فترأس الشركات والوزرات وحتى البلدان.لكن يبدو أن لذلك تداعيات سلبية على صحة الرجل والأسرة بشكل عام، بعدما أثبتت دراسة حديثة، أجريت في جامعة باث البريطانية، أن الرجال […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: راتب الزوجة قد يسبب أزمة للزوج المركز الخبري الوطني.

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