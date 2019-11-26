2019/11/26 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يوجه لجان المجلس باستمرار اعمالها ومن ضمنها اللجان الدائمة والمؤقتة ولجنة التعديلات الدستورية ويرفع جلسة البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 18:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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