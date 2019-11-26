البرلمان يصوت على مقترح قانون ويؤجل آخر

2019/11/26 | 18:02

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افاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بأن مجلس النواب صوت على مقترح تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، وقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥، ويُنهي قراءته لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦ المعدل".





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