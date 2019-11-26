2019/11/26 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد تحالف الفتح، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت حكومة كردستان الضوء الأخضر بالاستيلاء على محافظة كركوك وتحقيق الانفصال عن العراق عبر زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأخيرة إلى العراق.وقال النائب عن التحالف حنين القدو في تصريح لـ المركز الخبري إن “زيارة بنس المفاجئة لإقليم كردستان هي إعلان صريح بان القوى الكردية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: أمريكا منحت كردستان الضوء الأخضر بالاستيلاء على كركوك والانفصال عن العراق المركز الخبري الوطني.

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