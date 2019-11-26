نيجيرفان البارزاني: علاقاتنا ببغداد جيدة ومستعدون للحوار بشأن التعديلات الدستورية

2019/11/26 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، عن استعداد الإقليم للحوار بشأن أي تعديل دستوري، يهدف الى تحسين أوضاع المواطنين.

وأكد البارزاني في تصريح خلال زيارته مدينة السليمانية، واجتماعه بعدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية، أكد ان العلاقات بين إقليم كردستان وبغداد تسير بشكل جيد، مبينا ان وفدا من الإقليم سيزور العاصمة بغداد مرة أخرى، بعد قيامه بزيارتين مماثلتين في الأيام القليلة الماضية، للتوصل الى اتفاقات بشأن ملفي النفط والموازنة.

واضاف البارزاني، ان الإقليم يدعم أية خطوة تصب في مصلحة العراق، لكن رؤيته للوضع تؤكد ان تغيير شخص واحد، لا يمكن أن يعالج الوضع، بل ان ذلك يتم من خلال العمل بين جميع الأطراف، لأن رئيس الوزراء تولى منصبه منذ عام واحد، ولا يمكن تحميله المشاكل المتعلقة بملفات تعود الى السنوات الماضية.

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