مصدر: محكمة تحقيق النزاهة في نينوى تصدر امرا باستقدام 23 عضوا من اعضاء مجلس المحافظة

2019/11/26 | 18:18

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مصدر : محكمة تحقيق النزاهة في نينوى تصدر امرا باستقدام 23 عضوا من اعضاء مجلس نينوى

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بغداد اليوم _ بغداد

رفع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، جلسة البرلمان التي عقدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، فيما وجه اللجان الدائمة والمؤقتة بالاستمرار في اعمالها.

وذكر مصدر برلماني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب،

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم" نص مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسين رقم (4) لسنة 2006، الذي صوت عليه البرلمان.

وتضمن المقترح 4 مواد، ألغيت بموجبها فقرات في قانون مؤسسة الشهداء، وأضيفت مادة جديد

بغداد اليوم - واسط

اتفق مستشار رئيس الوزراء الفريق الركن خالد حمود الخزاعي، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني، 2019) مع أهالي قضاء الأحرار في محافظة واسط على تشكيل لجنة وزارية مشتركة لحل مشاكل الأهالي بشأن عمل شركة الأحدب النفطية.

وقال إعلا

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