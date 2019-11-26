(الغد برس) تنشر مقتطفات من قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوت عليه البرلمان

2019/11/26 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تنشؤ (الغد برس) مقتطفات من قانون مجالس المحافظات والاقضية الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل "الغد برس" في المجلس، إن "القانون يتضمن انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومجالس الأقضية والنواحي التابعة لها الحالية".

واضاف "يقوم اعضاء مجلس النواب كلاً قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب".

وتابع "يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب".

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