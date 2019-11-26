علماء يحققون اكتشافا كونيا غير مسبوق!

2019/11/26 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يقول علماء الفلك الذين يدرسون واحدة من أكثر المجرات غرابة في الشكل، إنهم عثروا على ثقب أسود في مركزها أكثر ضخامة مما اعتُقد

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