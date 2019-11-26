مشعان الجبوري يوضح حقيقة التسجيل الصوتي بينه وبين أبو مازن

2019/11/26 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح النائب السابق، مشعان الجبوري، اليوم الثلاثاء، حقيقة التسجيل الصوتي المسّرب بينه وبين النائب عن محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري (أبو مازن).وقال الجبوري في تغريدة له، إن “التسجيل الذي تلقيته من المقاول الذي اشتكى على ابو مازن في قضية ابنية الاقسام الداخلية بجامعة تكريت والتي بموجبها تم ايداعة السجن البارحة والمقاول هارب من ظلمه […]

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