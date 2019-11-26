الحلبوسي يؤكد لبلاسخارت مضي البرلمان بتشريع قانون الانتخابات الجديد وقانون المفوضية  

2019/11/26 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مضي مجلس النواب بتشريع قانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما اشار الى ان تشريعهما سيعمل إعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية برمتها.ونقل بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقته “يس عراق”، ان”الحلبوسي استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ورئيس مكتب المساعدة الانتخابية”.[…]

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