2019/11/26 | 18:48

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل الاعمال ومدير شركة روعة الهديا للخدمات النفطية عامر الموسوي يوزع ميداليات ذهبية للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم قبل مباراة افتتاح خليجي 24 امام قطر) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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