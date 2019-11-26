بغداد اليوم تنشر النص الكامل لقانون تعديل قانون مجالس المحافظات رقم 12

2019/11/26 | 18:49

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم _ بغداد

قال المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019‏، إن الحكومة ستنظر بإمكانية تعويض المتضررين من عمليات الحرق والتخريب التي ترافق التظاهرات الجارية في البلاد.

وقال سع

بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019) بأن محكمة تحقيق النزاهة في نينوى أصدرت امرا باستقدام 23 عضوا من اعضاء مجلس نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "محكمة تحقيق النزاهة في نينوى أصدرت أمرا باستقدام 23 عضوا م

بغداد اليوم _ بغداد

رفع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، جلسة البرلمان التي عقدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، فيما وجه اللجان الدائمة والمؤقتة بالاستمرار في اعمالها.

وذكر مصدر برلماني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب،

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