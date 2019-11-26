2019/11/26 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد والناتو يبحثان تسليح الجيش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 18:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد والناتو يبحثان تسليح الجيش) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد والناتو يبحثان تسليح الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).