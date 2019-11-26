2019/11/26 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر: محكمة تحقيق النزاهة في نينوى تصدر أمرًا باستقدام 23 عضوًا من أعضاء مجلس المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 18:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: محكمة تحقيق النزاهة في نينوى تصدر أمرًا باستقدام 23 عضوًا من أعضاء مجلس المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: محكمة تحقيق النزاهة في نينوى تصدر أمرًا باستقدام 23 عضوًا من أعضاء مجلس المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).