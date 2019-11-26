كرة نارية غامضة في امريكا تثير جدلا

2019/11/26 | 18:55

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عبرت "كرة نارية" سماء ولاية أوريغون الأمريكية، ولم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد موقع سقوطها، ما دفع الشرطة لبدء التحقيقات وسط تقارير

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