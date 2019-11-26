البرلمان السويدي يبحث ضلوع وزير عراقي في

2019/11/26 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تشارك لجنة وزارية سويدية، في وقت لاحق الثلاثاء، بجلسة برلمانية؛ لبحث شبهات "قمع" متظاهري العراق من جانب وزير الدفاع نجاح الشمري، الحامل للجنسية السويدية أيضا.

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