بالوثائق.. نسختان لقانون انتخابات المحافظات والبرلمان يمرر مسودة “مفاجئة”

2019/11/26 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018″.وبهذه الأثناء كشف النائب الكردي المعارض سركوت شمس الدين، عن وجود نسختين لقانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما اعلن ان البرلمان صوت على نسخة ادخلت عليها تعديلات مفاجئة .وحصلت “يس عراق ” على النسختين من مسودة […]

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