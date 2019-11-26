2019/11/26 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ حسام الشاعر بمبادرة شباب من بحزاني وبعشيقة وبدعم وتمويل جمعية الأمل العراقية تم يوم الاحد 24 نوفمبر 2019 الاحد بحملة طوعية تحت اسم نهضة جيل لدعم وسد بضع احتياجات مدرسة بعشيقة المختلطة الابتدائية التي شيدتها المنظمة اليابانية نوفمبر 2019, تضمنت الحملة مايقارب 40 شاب من كلا الجنسين.كان اهم اهدافها:- – تشجير …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة نهضة جيل الطوعية لتشجير مدرسة بعشيقة المختلطة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة نهضة جيل الطوعية لتشجير مدرسة بعشيقة المختلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).