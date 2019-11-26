البرلمان يصوت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/11/26 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم اثني عشر لسنة الفين وثمانية عشر.

ومن أبرز مواد التعديل، انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ومجالس الأقضية والنواحي التابعة لها حاليا.

هذا ويقوم اعضاء مجلس النواب كلاً قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب، حيث يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.

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