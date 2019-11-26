العراق: التصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/11/26 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية....

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