2019/11/26 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة علي حمة صالح رئيس اللجنة ونائب الرئيس والمقرر وحضور أعضاء ومستشاري اللجنة، بهدف مناقشة الحصة المخصصة للنفط الابيض من قبل الحكومة المركزية ومناقشة مقترح قانون حماية المنتوج الوطني.

وناقش الحضور في اجتماعهم حصة النفط الابيض لإقليم كوردستان والتي تبلغ خمسين مليون لتر من قبل الحكومة المركزية، في حين ان الاقليم يحتاج الى 258 مليون لتر لسد حاجاته.

وفي جانب اخر من الاجتماع ناقش الحضور الآراء حول جواب وزارة التجارة والصناعة حول مقترح قانون حماية المنتوج الوطني في اقليم كوردستان.

وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة تقديم كتاب رسمي عن طريق رئاسة البرلمان بطرح سؤال لحكومة اقليم كوردستان عن كيفية سد حاجة الاقليم للنفط الابيض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الطاقة توجه سؤالاً لحكومة كوردستان حول حصة النفط الابيض) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الطاقة توجه سؤالاً لحكومة كوردستان حول حصة النفط الابيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).