مقترح قانون على طاولة اللجنة القانونية ببرلمان كوردستان

2019/11/26 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بهدف تقديم التقرير النهائي حول مقترح قانون الاعلانات التجارية في اقليم كوردستان، عقدت لجنة الشؤون القانونية والثقافية والبلديات في برلمان كوردستان اليوم الثلاثاء، اجتماعا مشتركا.

وعقد الاجتماع بحضور رؤساء اللجان الثلاثة كل من رئيس اللجنة القانونية والثقافية والبلديات، كما حضر الاجتماع عدد من اعضاء البرلمان ومستشاري اللجان.

وقدمت اللجان الثلاث تقريراً مشتركاً وناقشت جميع الافكار والملاحظات، وبعد مناقشة جميع تلك الافكار والآراء ومواد وفقرات المشروع، تمت كتابة التقرير النهائي للمشروع القانوني وقدم الى الهيئة الرئاسية للبرلمان بهدف المناقشة والتصويت عليه.

وكانت لجنة الثقافة وبالتنسيق مع مركز البحوث في برلمان كوردستان أقامت ورشة عمل حول هذا المقترح ومناقشته بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني ومختصون في مجال الاعلام.

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