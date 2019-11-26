2019/11/26 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019، بتعيين مدير شرطة جديد بقضاء قلعة سكر في ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تعيين العقيد رافع عبد خيون الطربوشي مديرا لشرطة قضاء قلعة سكر في محافظة ذي قار".

وكان محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، وجه، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019) بإخراج قوات مكافحة الشغب إلى خارج الناصرية.

وقال الدخيلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "حفاظاً على ارواح المواطنين ولتفويت الفرصة على المتربصين بأمن هذه المحافظة الكريمة محافظ، نوجه قيادة الشرطة بنقل قوات الشغب خارج مركز مدينة الناصرية لمنع حدوث اي نوع من انواع التصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

وكان مصدر امني، اعلن عن فرض حظر للتجوال في المحافظة، اليوم، مع تعطيل الدوام الرسمي بشكل كامل، على خلفية التظاهرات التي تشهدها المحافظة.

ومنذ الـ25 تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة بغداد، وعدة محافظات وسطى وجنوبية، احتجاجات مماثلة لأخرى اندلعت قبلها بأسبوعين، للمطالبة، تخللتها اشتباكات، وحرق لبعض المقرات السياسية، واستخدام للرصاص الحي، والغاز المسيل للدوع، والمولوتوف، ما اسفر عن مقتل اكثر من 330 من الطرفين، وإصابة الآلاف.

بغداد اليوم - بغداد

توعد مكتب القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي مرتكبي 5 جرائم استغلوا التظاهرات لاثارة العنف والتخريب.

وقال الناطق باسم المكتب اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح صحفي ان " الحكومة ستتخذ جميع الت

بغداد اليوم _ النجف

نفت مديرية الدفاع المدني في النجف، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني، 2019) حدوث أي عمليات حرق لمبان ومؤسسات حكومية وتعليمية في المحافظة، فيما أكدت أن الحرائق ناجمة عن حرق إطارات في بعض الشوارع فقط، وأن فرقها "ممنوعة" م

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019، من حرق مضافتين لتنظيم داعش الإرهابي ودراجات نارية خلال عملية بحث وتفتيش شرق صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان، إن "قوة من اللواء 21 في الحشد الشعبي نفذت، ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعيين مدير شرطة جديد بقضاء قلعة سكر في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تعيين مدير شرطة جديد بقضاء قلعة سكر في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).