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أخطار هز الرأس لإخراج الماء من الأذنين


أخطار هز الرأس لإخراج الماء من الأذنين
2019/11/26 | 19:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة        

يقوم الإنسان بهز رأسه كرد فعل غريزي لإخراج الماء من داخل الأذن بعد السباحة أو الاستحمام، ولكن دراسة جديدة

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