أخطار هز الرأس لإخراج الماء من الأذنين

2019/11/26 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يقوم الإنسان بهز رأسه كرد فعل غريزي لإخراج الماء من داخل الأذن بعد السباحة أو الاستحمام، ولكن دراسة جديدة

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