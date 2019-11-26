فعاليات خليجي 24 تنطلق بحفل ضخم في الدوحة

2019/11/26 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

انطلق مساء اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح دورة كأس الخليج العربي بنسخته الـ(24)، لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة.





وسيعقب الحفل مباراة تجمع منتخبنا

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