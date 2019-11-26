2019/11/26 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مسؤول محلي في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مصادرة عشرات الأطنان من البيض الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري في احد مداخل مدينة اربيل ، قادمة من معبر باشماخ الحدودي مع ايران.

وكانت شحنة البيض الفاسد قد تم اكتشافها في سيطرة دربند كومسبان، بالقرب من اربيل .

وقال قائممقام قضاء مركز اربيل نبز عبدالحميد، في تصريح متلفز، ان شحنة البيض تقدر بنحو 90 طنا وبعد ضبطها من قبل لجنة البيطرة في اربيل تم اجراء الفحوصات عليها وظهر ان اكثر من 81 طناً منها غير صالح للاستهلاك البشري فيما لاتزال الكمية الباقية البالغة نحو 9 اطنان خاضعة للفحوصات، ولم تظهر النتائج لحد الان فيما اذا كانت فاسدة ام صالحة.

واوضح عبدالحميد، ان هذه الشحنة من البيض مهربة، وحسب التحقيقات ظهر انها تركية المنشأ وكانت تروم ارسالها الى سوريا، مستدركا ان التجار استوردوها عن طريق ايران وادخلوها من معبر باشماخ الحدودي من ايران الى داخل اراضي اقليم كوردستان.

واكد انه قبل وصول الشحنة الى العاصمة اربيل ، قامت قوات الاسايش بضبطها ومصادرتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادمة من ايران.. كوردستان تصادر عشرات الأطنان من البيض التركي الفاسد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قادمة من ايران.. كوردستان تصادر عشرات الأطنان من البيض التركي الفاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).