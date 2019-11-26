مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يتعلق بتعديل الاجازات الاستثمارية

2019/11/26 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارات عدة بينها الموافقة على ما ورد من امانة مجلس الوزراء بشأن تعديل الاجازات الاستثمارية.

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