غداً.. تقديم ملف استضافة العراق لخليجي 25

2019/11/26 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدوحة/ وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

تشهد اروقة البطولة الخليجية الحالية بكرة القدم المقامة في الدوحة يوم غد تقديم ملف استضافة العراق للنسخة المقبلة وسيعرض فريق العمل المكلف بهذه المهمة متطلبات انجاح المسابقة وتفاصيل فنية وادارية تدعم مسار احتضانها .



واشارت مصادر مطلعة لوفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية ان اجتماعا سيعقد غدا الخميس بحضور رؤساء الوفود المنضوية لاتحاد كأس الخليج لبحث العديد من القضايا ومن بينها ملف استضافة العراق للنسخة 25 وتقديم كل مايدعم خطوات احتضان بلدنا لاشقائه والسبل الكفيلة بنجاح هذا المسعى الذي اجل لاكثر من مرة لاسباب مختلفة .



واصطحبت وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة العديد من نجوم ورواد رياضتنا لدعم ملف الاستضافة واسندت تفاصيله الى الدكتور جبار ارحيمه ومن المؤمل ان يحظى بالموافقة على ضوء تعهدات سابقة من المعنيين في الاتحاد الخليجي بقبول الطلب العراقي قبل ان تكلف الكويت والدوحة بالنسختين السابقتين .

ضم وفد الوزارة والاتحاد المعني العديد من رواد رياضتنا ونجوم الكرة امثال نشأت اكرم وحسن فرحان وكريم صدام واحمد عباس والدكتور اسعد لازم والحكم الدولي السابق الدكتور صباح قاسم فضلا عن دعوة اللجنة المنظمة للكابتن رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية ونائبه فلاح حسن ورئيس اتحاد الكرة الاسبق حسين سعيد ولاعبي الامس هادي احمد وعلاء احمد وشخصيات اخرى .

الجمهور الخليجي يتبارون في سوق (واكف )

اكتظت سوق واقف التراثية في الدوحة بمشجعي المنتخبات المشاركة في خليجي 24 وقدمت روابط المشجعين فواصل جميلة تساند فرقها في هذه البطولة وعكست فعالياتها جانبا من فلكلور بلدانها ولوحات معبرة عن تفاعل متواصل مع رحى المسابقة التي انطلقت لاول مرة في العام 1970 في المنامة وحافظت على ديمومتها طوال 24 نسخة .

مباراتا اليوم

تقام في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم مباراة منتخبي سلطنة عمان والبحرين ضمن لقاءات المجموعة الثانية في حين يلاقي الفريق السعودي نظيره الكويتي في الساعة الثامنة مساء في اهم مواجهات البطولة الحالية اذ حقق الازرق اللقب في 10 مرات وتمكن الاخضر من نيل كأس البطولة في 3 نسخ وتسنى له التأهل للمونديال في مرات عديدة .

حكام من اوروبا واسيا

رئيس لجنة الحكام في البطولة الخليجية العراقي طارق احمد اعلن عن وصول حكام من سويسرا وبلجيكا واسيا لقيادة مباريات النسخة الحالية فضلا عن قضاة الملاعب من البلدان المنضوية للكأس الرابعة والعشرين وتخلف عنهم ممثلو الصافرة من السعودية جراء التزامهم السابق قبل الافتتاح بدورة تطويرية في مقر الاتحاد القاري في ماليزيا .

واوضح احمد ان طاقم تحكيم يابانيا سيصل غدا الخميس لتولي مهمة ادارة مباريات البطولة بادوارها الاولى ونصف النهائي ويتوقع نجاحا ملحوظا للصافرة في اللقاءات المقبلة والاستفادة من تجارب الامس واكد حرص اللجنة المنظمة على تطبيق تقنية (فار )لاول مرة للحد من الاخطاء التحكيمية .

حسن فرحان يكشف سرا عن أول مشاركة عراقية في بطولات الخليج

افشى الكابتن حسن فرحان المتواجد حاليا في الدوحة مع وفد الوزارة لدعم ملف خليجي 25 في العراق ان اول مشاركة عراقية لمنتخبنا في خليجي الدوحة بنسختها الرابعة في العام 1976 شهدت خسارة غير متوقعة لكرتنا امام نظيره الكويتي برباعية مقابل هدفي احمد صبحي ولسبب بقي طي الكتمان تحدث عنه لموفدي الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية قائلا : كنا الاقرب لنيل اول القاب الخليج بتشكيلة لاتتكرر ضمت رعد حمودي لحراسة المرمى ورحيم كريم ومجبل فرطوس وفرحان للدفاع وصباح عبد الجليل وعادل خضير ودكلص عزيز وهادي احمد للوسط وفلاح حسن وعلي كاظم للهجوم فضلا عن بقية نجوم الامس كاظم وعل واحمد صبحي وعلي حسين محمود واخرين .

واضاف : في لقاء الكويت تعادلنا بهدفين وكان علينا خوض لقاء فاصل حددت له اللجنة المنظمة 72 ساعة لاجرائه لكن الوفد الشقيق بذل جهودا كبيرة في تأجيل المباراة بعد تساوينا بالنقاط والاهداف الى اسبوع وهو خارج المألوف في الدورات الخليجية والغاية من ذلك عودة المصابين للعب مع الازرق وابرزهم المرعب جاسم يعقوب .

وحصل مؤثر اخر لم يكن بالحسبان عندما دعينا قبل يوم من المباراة النهائية الفاصلة الى حفل رفض المدرب الاسكتلندي داني ماكلنن حضوره للتفرغ التام للتدريبات واللقاء المهم لكن بعض اللاعبين طلبوا من الراحل عموبابا وكان مساعدا للمدرب أن يتدخل في السماح لعدد من اللاعبين او الفريق كاملا للمشاركة في هذا الاحتفال وتغيير الجو ورفع الحالة المعنوية للتشكيلة وايد فكرتهم رئيس الوفد عبد المعز الخطيب مما ادى الى قطع حبل الود مع الاسكتلندي الذي حمل حقائبه وغادر الفندق وعاد بعد ذلك بلا فاعلية وتحمل شيخ المدربين وزر التدريب والخطة .

ومضى في القول : سهر معظم اللاعبين لغاية ساعات الصباح الاولى ولم نستطع اتمام وحدة تدريبية بعدها وحاصرنا الخمول وخسرنا بعد ذلك مباراتنا الفاصلة بسبب هفوة ادارية بقيت في الذاكرة اسردها اليوم وابعد شبحها من ذمة المدرب الاسكتلندي الذي كان ابرز من قاد منتخباتنا الوطنية .

احمد عباس: ملف العراق متكامل

اكد امين سر اتحاد الكرة السابق احمد عباس ان ملف تنظيم العراق لخليجي 25 متكامل من النواحي التنظيمية والادارية واللوجستية التي تضمن اظهار البطولة في المظهر اللائق الذي يتناسب مع سمعتها العربية والقارية بوجود الملاعب المميزة مثل جذع النخلة وملعب كربلاء.

واضاف : ان الموافقة المبدئية من دول الخليج ورغبتهم باقامتها بالعراق والحضور بكثافة تعزز من نجاح الملف في كسب رضا وثناء الجميع لاسيما انه اعد بطريقة مميزة وصورة منظمة تعكس القدرة على براعة العراق في احتضان البطولات وبراعته في النجاح في التنظيم الذي سبق ان اشاد به الاشقاء والاصدقاء.

واشار عباس الى ان التعاون الكبير والواضح بين الجهد الحكومي ونجوم الكرة المعروفين والاعلام من الخطوات الايجابية وركيزة لنجاح الملف العراقي في احتضان خليجي 25، اضافة الى تطور البنى التحتية بوجود نوعية رائعة من الملاعب وحضور الجمهور الغفير في جميع المباريات مع محبة الشعب العراقي للاشقاء العرب كل ذلك يسهم في تعزيز اواصر العلاقة القوية ويضيف الى الملف الكثير من النقاط الايجابية التي اصبحت محط الانظار للمنتخبات التي تخوض مبارياتها في جذع النخلة او ملعب كربلاء المقدسة.

اول نسخة

تعد خليجي 24 اول نسخة تقام تحت مظلة كاس الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة محمد بن خليفة ال ثاني ، وتنظم خليجي 24 وفقا لمعايير مباريات كاس العالم المقبل التي تحتضنها الدوحة ، لذلك يسعى الجميع الى ان تكون خليجي 24مميزة .

يونس : ميمي افضل مني

امتدح النجم الكروي السابق يونس محمود مهاجم منتخبنا الوطني ميمي بانه يمتلك قدرات مميزة وبإمكانه التطور بسرعة مع المنتخب الوطني لانه مازال في مقتبل العمر، وانه افضل مني.

ورفض السفاح ان تتم مقارنته مع ميمي لان كل لاعب يمتلك مواصفات خاصة ومميزات فنية وبدنية مختلفة ولايوجد لاعب يشابه الاخر، واضاف : اتمنى للجيل الحالي من لاعبي المنتخب الوطني النجاح والتألق وتحقيق افضل الانجازات في البطولات الخليجية والاسيوية والدولية.

الاحتجاج بـ 5 آلاف ريال

اوضح رئيس لجنة المسابقات في خليجي 24 حميد الشيباني الى ان اي منتخب يرغب في تقديم احتجاج يجب ان يكون خلال اربع ساعات من القرار الانضباطي او بعد نهاية المباراة.

واضاف لموفد اتحاد الصحافة الرياضية :يقدم مع الاحتجاج مبلغ قدره 5 آلاف ريال قطري وفي حال تقديم الاحتجاج بعد انتهاء الفترة المقررة يهمل الطلب ويرفض ولايمكن البت فيه، لذلك لابد من الالتزام بالمواعيد للابتعاد عن الوقوع في الخروج عن النص والقانون.

واشار الشيباني الى انه ستكون هناك غرامات مالية بحق الذين يمتنعون عن حضور المؤتمرات الصحفية قبل وبعد المباراة في خطوة للحفاظ على السياقات المتعارف عليها في البطولات الدولية.

خليجي 24

علي عدنان: الفوز باللقب ليس مستحيلا

وصف لاعب منتخبنا الوطني علي عدنان مجموعتنا بانها الاقوى قياسا الى المجموعة الاخرى مشيرا الى ان فريقنا استعد بشكل جيد رغم الظروف الصعبة التي واجهتنا اثر غياب عدد كبير من اللاعبين عن التدريبات في الايام الاولى التي سبقت المباراة الاولى.



وشدد عدنان على ان بطولة الخليج ليست فيها ضغوط لأننا جميعاً أشقاء وقريبون من بعض.



ونحن هنا في قطر نشعر بأمور جيدة، فالقطريون لم يقصّروا معنا، وسنخوض البطولة بقوة لأنها مهمة بالنسبة لنا، وإيفاء لمسؤوليتنا الكبيرة أمام الشارع العراقي الذي يمرّ بظروف معروفة، ونحاول تقديم أفضل ما لدينا ونسعى إلى الفوز من أجل إسعاد الجماهير العراقية، وهذا أمر صعب ولكنه ليس بالمستحيل، وأتمنى تكاتف الجميع وأن نصل إلى المباراة النهائية.

دعوة 5 لاعبين عراقيين سابقين

وجّهت اللجنة المنظمة لبطولة «خليجي 24» دعوة رسمية لخمسة لاعبين عراقيين دوليين سابقين لحضور مباراة الافتتاح التي جرت امس الاول

وشملت الدعوة كلًا من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي، ونائبه الأوّل فلاح حسن، كذلك وجهت اللجنة المنظمة للبطولة دعوةً رسمية إلى اللاعبين الدوليَين السابقَين هادي أحمد، وعلاء أحمد لحضور البطولة الخليجية، فضلًا عن توجيه الدعوة لرئيس اتّحاد الكرة الأسبق حسين سعيد.

نسخة فريدة في تفاصيلها

اعتبرت البطولة الحالية ( خليجي 24 ) نسخة فريدة في تفاصيلها التنظيمية من مختلف المعايير، من حيث الجودة والاحترافية في العمل، وقد رتّب للبطولة على الملعبين استاد خليفة الدولي وملعب عبدالله بن خليفة بالدحيل، لتكون بمستوى عالٍ من الجودة والدقة في أبسط التفاصيل من أجل تسهيل متابعة الجمهور للمباريات، وقد وُزعت خرائط واضحة تبيّن أماكن المواقف للسيارات بالملعبين وبوابات الدخول للاسر والأفراد بكل سلاسة ويسر.

تدشين الخط الذهبي للمترو إلى ملعب خليفة

افتُتح لاول مرة في قطر خط المترو الذهبي قبل مباراة الافتتاح بين منتخبنا ونظيره القطري والذي يربط «راس بوعبود» باستاد خليفة الدولي، ويتضمن العديد من المحطات ..وشكل مترو الأنفاق، الذي كان ينطلق كل خمس دقائق، إحدى وسائل الوصول إلى الملعب، ونقل الآلاف من الجماهير بكل أريحية وأمان بعيداً عن الزحام؛ حيث جهّزت قطارات على أرقى المستويات في العالم، واوصل المشجعين لباب الاستاد.

أغنية بطولة خليجي 24

حققت الأغنية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24)، التي تستضيفها قطر حتى الثامن من الشهر المقبل، نجاحا كبيرا وصدى واسعا في الشارع الخليجي بشكل عام.



ويؤدّي المطرب المعروف فهد الكبيسي أغنية البطولة التي تحمل عنوان « أهلًا بالجميع في دوحة الجميع»، وهي من كلمات منصور ألوان وألحان عبدالله المناعي وتوزيع مهند سيف.



وانطلقت الأغنية بشكل رسمي قبل أيام من انطلاق البطولة، وذلك بعد تأكّد مشاركة منتخبات السعودية، والبحرين، والإمارات في المسابقة ليكتمل العقد الخليجيّ.

وأبدى الكبيسي سعادته الكبيرة باختياره من قبل اللجنة المُنظمة، لغناء أغنية البطولة، مُتمنيا التوفيق لكل المُنتخبات المُشاركة، وتبدأ كلمات الأغنية بكلمات باللهجة القطرية تقول:» هلا فيكم..



كل قطر برّ وبحر تحييكم، الفرح زاد وحلاه كمل فيكم،

من بينهم يونس محمود

سفراء جدد لقطر 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم قطر 2022، عن اختيار 10 سفراء جدد من نجوم الرياضة لينضموا إلى برنامجها للسفراء الذي يضم أيضاً الإسباني تشافي هيرنانديز، والكاميروني صامويل إيتو، والبرازيلي كافو، والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.

تضم قائمة السفراء الجدد نجوماً في سماء كرة القدم وهم: علي الحبسي، ومبارك مصطفى، وإبراهيم خلفان، وعادل خميس، وأحمد خليل، وخالد سلمان، ومحمد أبو تريكة، ويونس محمود، وبدر المطوع، ووائل جمعة.

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