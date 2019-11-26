ليوث الرافدين يحققون فوزهم الأول في تصفيات آسيا

2019/11/26 | 19:36

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بغداد / الصباح

حقق ليوث الرافدين لكرة القدم، فوزاً مهما على باكستان 3-0 في المباراة التي اقيمت على استاد السيب الرياضي امس ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2020.

وتناوب على تسجيل ثلاثية ليوث الرافدين كل من علي شوقي هدفين، بينما سجل حسين لاوندي هدفاً ثالثاً لمنتخب الشباب، ليحقق الفريق فوزه الاول في التصفيات.

وكان منتخب الشباب قد تعادل في مباراته الاولى امام الكويت بنتيجة 1 - صفر.

الفوز اوصل منتخب الشباب الى النقطة الرابعة في وصافة ترتيب المجموعة الاولى، متخلفاً بنقطتين عن المتصدر فلسطين.

وسيواجه منتخب الشباب نظيره الفلسطيني يوم غد الخميس على ذات الملعب ، وتتصدر فلسطين فرق المجموعة ب6 نقاط من فوزين على عمان وعلى باكستان ، ويحل منتخبنا بالمركز الثاني من فوز على باكستان وتعادل مع الكويت 1 / 1 .

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