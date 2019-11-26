عبد المهدي يوجه بتكريم أسود الرافدين

2019/11/26 | 19:36

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بغداد / الصباح

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة اياد بنيان، أن عبد المهدي وجه بتكريم المنتخب الوطني وتوفير طائرة خاصة له.



وقال بنيان في بيان تلقت " الصباح " نسخة منه: إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتكريم المنتخب العراقي لكرة القدم تثميناً لنتائجه وجهوده المميزة تكريماً مادياً لجميع اللاعبين والملاك الفني والاداري نتيجة لفوزه خلال المباريات السابقة".

واشار إلى أن "عبد المهدي أوعز بان يتصاعد مبلغ التكريم من مباراة الى اخرى تحفيزاً وتكريماً لجهودهم الكبيرة، كما وجه بتوفير طائرة خاصة لنقل وفد المنتخب العراقي خلال المباريات المقبلة من تصفيات كاس العالم، وفي حال تأهل الفريق الى الادوار القادمة من التصفيات سوف يكون هناك تكريم نوعي يليق بلاعبينا".

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