الحوثيون يرحبون بإطلاق السعودية سراح 200 أسير حوثي

2019/11/26 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) محمد علي الحوثي بإعلان التحالف العربي بقيادة السعودية إطلاق سراح 200 أسير حوثي لديه، داعيا التحالف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين.

كما دعا الحوثي إلى "ترتيب استقبال جماهيري" لهؤلاء الأشخاص المفرج عنهم عند وصولهم إلى الوطن، حسب تغريدة نشرها الحوثي في "تويتر" اليوم الثلاثاء.وسبق أن أعلن التحالف اليوم على لسان المتحدث باسمه، العقيد الركن تركي المالكي، عن إطلاقه مبادرة جديدة تهدف إلى حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى.

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