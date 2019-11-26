أبرز فقرات تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/11/26 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن أبرز فقرات قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي صوت عليه البرلمان، مبينا أن القانون ...

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